США проводили с РФ консультации по всем каналам по вопросу возвращения Грайнер

США проводили с РФ консультации в последние недели по всем доступным каналам по вопросу возвращения американки Грайнер на родину.

США проводили с РФ консультации в последние недели по всем доступным каналам по вопросу возвращения американки Грайнер на родину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Белом доме.

Отметим, что ранее сегодня Московский областной суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков на девять лет колонии.

Суд в подмосковных Химках 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии, учтя в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и ее спортивные достижения. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. Спортсменка признала вину в содеянном, но подчеркнула, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой.