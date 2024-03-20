США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух - земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух - земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ВВС США.

Из документа следует, что запуск был осуществлен 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. В документе отмечается, что испытание позволило собрать "ценные данные о возможностях" ракеты. В ВВС США подчеркнули, что не будут публиковать детали испытательного запуска, отметив, что он был направлен на "расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений".