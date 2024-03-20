О нас

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух - земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.
Другие страны
20 марта 2024 г. 01:55
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса "воздух - земля" в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ВВС США.

Из документа следует, что запуск был осуществлен 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. В документе отмечается, что испытание позволило собрать "ценные данные о возможностях" ракеты. В ВВС США подчеркнули, что не будут публиковать детали испытательного запуска, отметив, что он был направлен на "расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi