США провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия

Вооруженные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon Technologies.

Вооруженные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon Technologies.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в понедельник Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Данная ракета может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Пуск гиперзвуковой ракеты стал третьим успешным испытанием в США данного типа оружия с 2013 года.

DARPA координирует американскую разработку гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). За получение контракта на производство гиперзвукового оружия борются компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin.