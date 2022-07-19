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США провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия

США провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия Вооруженные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon Technologies.
Другие страны
19 июля 2022 г. 14:41
США провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия

Вооруженные силы США успешно испытали гиперзвуковую ракету с воздушно-реактивным двигателем компании Raytheon Technologies.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в понедельник Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Данная ракета может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Пуск гиперзвуковой ракеты стал третьим успешным испытанием в США данного типа оружия с 2013 года.

DARPA координирует американскую разработку гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). За получение контракта на производство гиперзвукового оружия борются компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

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