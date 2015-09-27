США провели форум с бывшими центральноазиатскими республиками СССР

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри провел в субботу первую встречу в новом формате с министрами иностранных дел пяти бывших центральноазиатских республик СССР, планируется, что в этом формате будут обсуждаться вопросы общей заинтересованности США и этих стран, сообщил в заявлении представитель госдепартамента Джон Кирби, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Керри встретился в Нью-Йорке с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, "положив начало новому формату региональных дискуссий между госсекретарем и его центральноазиатскими коллегами", сообщил Кирби.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили, каким образом США и страны региона могут совместно работать по борьбе с общими вызовами безопасности и экономическому развитию", — уточнил представитель американского внешнеполитического ведомства. Керри заверил своих коллег, что стабильность Центральной Азии "тесно связана с национальной безопасностью США".

Участники договорились продолжать дискуссию в ближайшее время, заключил представитель госдепартамента.