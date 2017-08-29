ВВС США провели испытания ядерной бомбы B61

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Национальное управление ядерной безопасности американского энергетического ведомства совместно с ВВС страны провели в начале месяца два испытания модификации ядерной бомбы B61 в штате Невада в начале августа.

Как передает Report, бомба, не оснащенная ядерными частями, была сброшена с истребителя F-15E.

В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

Эти испытания прошли в рамках программы продления срока службы боеприпаса. Данный тип бомбы будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200. В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.