США проведут учения стратегических ядерных сил

Ежегодные учения Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе.

Ежегодные учения Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"СТРАТКОМ начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия каких-либо государств. Главной целью учений является оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.

Как указали в пресс-службе, в учениях примут участие ключевые союзники США, в том числе Великобритания. На время проведения учений будет увеличено число полетов бомбардировщиков.