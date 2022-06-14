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США проведут третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину

США проведут третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину США проведут в среду в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран, чтобы понять, какую дополнительную помощь можно предоставить.
Другие страны
14 июня 2022 г. 20:56
США проведут третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину

США проведут в среду в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран, чтобы понять, какую дополнительную помощь можно предоставить.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на брифинге в Брюсселе.

"США намерены услышать от Украины и провести обсуждение, какую еще помощь НАТО может поставить Украине. Для этого США проведут здесь в среду третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран", - сказала она. Это заседание пройдет перед началом плановой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15-16 июня.

Страны НАТО стараются приспособиться к требованиям Киева о поставках дополнительного оружия, которые постоянно меняются, завила постпред США при альянсе.

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