США проведут третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину

США проведут в среду в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран, чтобы понять, какую дополнительную помощь можно предоставить.

США проведут в среду в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран, чтобы понять, какую дополнительную помощь можно предоставить.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на брифинге в Брюсселе.

"США намерены услышать от Украины и провести обсуждение, какую еще помощь НАТО может поставить Украине. Для этого США проведут здесь в среду третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран", - сказала она. Это заседание пройдет перед началом плановой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15-16 июня.

Страны НАТО стараются приспособиться к требованиям Киева о поставках дополнительного оружия, которые постоянно меняются, завила постпред США при альянсе.