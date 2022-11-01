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США проведут неформальную встречу СБ ООН по протестам в Иране 2 ноября

США проведут неформальную встречу СБ ООН по протестам в Иране 2 ноября США и Албания созывают 2 ноября неформальную встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в связи с протестами в Иране.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 23:43
США проведут неформальную встречу СБ ООН по протестам в Иране 2 ноября

США и Албания созывают 2 ноября неформальную встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в связи с протестами в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном постоянным представительством Соединенных Штатов при ООН.

Цель встречи - привлечь внимание к продолжающимся репрессиям в отношении женщин и девушек, представляющих религиозные и этнические меньшинства в Иране, а также подчеркнуть продолжающееся незаконное использование силы против мирных протестующих.

Во встрече в формате видеосвязи примут участие представители гражданского общества Ирана.

Отметим, что ранее в Иране начались массовые протесты после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, которая якобы скончалась от полученных травм при задержании сотрудниками полиции в Тегеране. Власти Ирана отвергают причастность к этому.

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