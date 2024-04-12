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США просят Китай и Турцию призвать Иран не допустить эскалации в регионе

США просят Китай и Турцию призвать Иран не допустить эскалации в регионе Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контактов с рядом стран, в том числе с КНР и Турцией, призвал объяснить Ирану необходимость воздержаться от обострения конфликта с Израилем.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 01:24
США просят Китай и Турцию призвать Иран не допустить эскалации в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе контактов с рядом стран, в том числе с КНР и Турцией, призвал объяснить Ирану необходимость воздержаться от обострения конфликта с Израилем.

Как передает Report, об этом заявил представитель госдепа Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Госсекретарь дал понять каждой стране, у которой есть какое-либо подобие отношений с Ираном, что в их же интересах послать сигнал Ирану - ему не следует усугублять конфликт", - сказал Миллер на брифинге.

Среди стран, с которыми контактировали США, представитель внешнеполитического ведомства назвал Турцию, Саудовскую Аравию и Китай. Он уточнил, что дипломатическое взаимодействие имеет место и со странами Европы.

По его словам, Вашингтон продолжит пытаться донести до Тегерана, что обострять ситуацию - не в его интересах, а также не в интересах других стран Ближнего Востока.

"Мы надеемся, что и другие партнеры донесут до Ирана это послание", - добавил Миллер.

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