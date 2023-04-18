США прослушивали телефонные разговоры генсека ООН

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Как передает Report , об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - заявил Дюжаррик.

По его словам, в ООН дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе организации и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.