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США прослушивали телефонные разговоры генсека ООН

США прослушивали телефонные разговоры генсека ООН ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 23:02
США прослушивали телефонные разговоры генсека ООН

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Как передает Report, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - заявил Дюжаррик.

По его словам, в ООН дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе организации и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

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