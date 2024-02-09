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США проследили за полетом двух российских военных самолетов вблизи Аляски

США проследили за полетом двух российских военных самолетов вблизи Аляски Соединенные Штаты проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ).
Другие страны
9 февраля 2024 г. 11:00
США проследили за полетом двух российских военных самолетов вблизи Аляски

Соединенные Штаты проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в пятницу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 8 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство.

"Это уже второй раз за последние три дня, когда НОРАД обнаруживал и отслеживал российские самолеты", - отметили в командовании, добавив, что эта российская активность в зоне опознавания ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

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