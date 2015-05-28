США просят выдать аргентинцев, причастных к скандалу с ФИФА

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ МИД Аргентины получил запрос на экстрадицию в США аргентинцев, замешанных в скандале вокруг ФИФА, и передал его в судебные органы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, посольство США в среду направило в аргентинский МИД запросы американской юстиции на задержание трех аргентинцев - Уго Хинкиса, Алехандро Бурсако и Мариано Хинкиса. Эти документы были немедленно переданы федеральному судье Марсело Мартинесу де Джорджи.

Бурсако - президент компании Torneos y Competencias, Уго Хинкис и его сын Мариано - руководители компании Full Play. Американская сторона подозревает их в незаконных выплатах функционерам, связанным с ФИФА или организациями, которые туда входят. Ожидается, что решение по делу об экстрадиции судья примет cегодня.

В среду ряд высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции.