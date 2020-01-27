США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде

США на фоне новых обстрелов призывают Ирак выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявили в госдепе.

В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке "остается напряженной", а "поддерживаемые Ираном группировки продолжают представлять угрозу" безопасности.