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США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде

США прокомментировали ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде

США на фоне новых обстрелов призывают Ирак выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявили в госдепе.

В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке "остается напряженной", а "поддерживаемые Ираном группировки продолжают представлять угрозу" безопасности.

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