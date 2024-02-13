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США произвели пробную партию модифицированных боеголовок для новых МБР

США произвели пробную партию модифицированных боеголовок для новых МБР Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 18:15
США произвели пробную партию модифицированных боеголовок для новых МБР

Соединенные Штаты произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок W87-1 для оснащения перспективной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35 Sentinel.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных ежегодного отчета Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

"NNSA произвело первую тестовую, пробную партию W87-1", - говорится в документе. Указывается, что боеголовки будут развернуты на носителе в начале 2030-х годов.

W87 - американский термоядерный заряд мощностью 300 килотонн, который создавался для бывшей тяжелой МБР Peacekeeper ("Миротворец"). С 2005 года, после снятия с боевого дежурства этих ракет, 250 боеголовок W87 было установлено на МБР LGM-30G Minuteman-III и еще 250 хранится в резерве.

МБР Sentinel - это американская программа по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в начале 2030- годов.

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