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США произведут за финансовый год 80 ядерных боеголовок

США произведут за финансовый год 80 ядерных боеголовок Власти США планируют выпустить в 2023 финансовом году 80 ядерных боеголовок, а также продолжать модернизацию существующих ядерных сил.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 18:45
США произведут за финансовый год 80 ядерных боеголовок

Власти США планируют выпустить в 2023 финансовом году 80 ядерных боеголовок, а также продолжать модернизацию существующих ядерных сил.

Как передает Report со ссылкой на «Коммерсант», об этом говорится на сайте Национального управления по ядерной безопасности США.

В рамках 2023 финансового года предусматривается выполнение программы, включающей производство 80 плутониевых зарядов», — сообщили в управлении. Кроме того, планируется продолжать работы по продлению срока службы ядерных авиабомб B61-12 и модернизации ядерных боеголовок W88 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II.

Как говорится в сообщении управления, в рамках программы по модернизации ядерных сил США начали выпускать ядерные боеголовки W80-4 для крылатых ракет и W87-1 для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. Этими ракетами должны заменить Minuteman III — единственные межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны. 1-е место по числу боеголовок на момент 2022 года занимали США (1744, с запасом — 3708), дальше расположились Россия (1588, с запасом — 4477) и Франция (280, с запасом — 290).

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