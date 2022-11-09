США продолжают работать над освобождением баскетболистки Бриттни Грайнер

Администрация США продолжает работать над освобождением баскетболистки и пытается добиться улучшения условий для Бриттни Грайнер, осужденной в России.

Администрация США продолжает работать над освобождением баскетболистки и пытается добиться улучшения условий для Бриттни Грайнер, осужденной в России.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, правительство США сделало значительное предложение российской стороне "с целью разрешить нынешнюю ситуацию с неприемлемым и несправедливым задержанием американских граждан, и старается добиться улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии".

Она также отметила, что российской стороне предложено искать потенциальные альтернативные пути выхода из ситуации по всем доступным каналам.

Отметим, что Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики через аэропорт Шереметьево. Суд в подмосковных Химках 4 августа приговорил спортсменку к 9 годам колонии, учтя в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и ее спортивные достижения.