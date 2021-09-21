Байден: Уйдя из Афганистана, США открывают новую эру неустанной дипломатии

США продолжают оказывать помощь странам мира в борьбе с пандемией в рамках инициативы COVAX.

США продолжают оказывать помощь странам мира в борьбе с пандемией в рамках инициативы COVAX.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Так, он отметил, что пандемия коронавируса продолжает оставаться одной из важнейших угроз человечества: более 4.5 млн людей по всему миру уже погибли от этой болезни.

Байден также добавил, что преодоление климатического кризиса, пандемии и других вызовов этого времени определит будущее.

По словам Байдена, США должны удвоить свои усилия в рамках внешней политики для недопущения насилия и избежания конфликтов в мире.

По мнению Байдена, уйдя из Афганистана, США завершили эру бесконечных войн: "Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии. Так, США переключают внимание с войн прошлого на проблемы настоящего".

"Нынешняя администрация США намерена использовать военную силу на мировой арене лишь как крайнее средство", - добавил Джо Байден.