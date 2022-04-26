США продолжают изучать возможность введения новых санкций против РФ

Власти США продолжают рассматривать возможность введения новых антироссийских санкций и, вероятно, предпримут дополнительные меры на этом направлении, Вашингтон уверяет, что нет людей, которые были бы ограждены от американских рестрикций.

Власти США продолжают рассматривать возможность введения новых антироссийских санкций и, вероятно, предпримут дополнительные меры на этом направлении, Вашингтон уверяет, что нет людей, которые были бы ограждены от американских рестрикций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы напомнила вам, что мы продолжаем проводить обзор санкций. Никто не защищен от наших санкций. Мы, разумеется, уже ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также против его дочерей, его ближайших приближенных. Мы продолжим проводить дальнейший обзор. На данный момент я не могу представить анализ, поскольку мы продолжаем проводить обзор. Вероятно, мы сделаем что-то еще", - сказала она.