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США продолжат военную поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

США продолжат военную поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе Власти США продолжат оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 00:49
США продолжат военную поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

Власти США продолжат оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, по-прежнему считаем, что Израиль имеет право и обязан действовать против ХАМАС. Они говорили о своей военной кампании и очень четко заявили, что после истечения этих пауз намерены вновь действовать против них [против ХАМАС]. Когда они примут это решение, они по-прежнему будут получать поддержку со стороны США в том, что касается средств и систем вооружений, в которых они нуждаются, а также рекомендаций и оценок, которые мы можем предложить применительно к ведению боевых действий в городских условиях", - сказал он.

По словам Кирби, президент США Джо Байден в контактах с должностными лицами Израиля подчеркивает, что "они будут и далее получать поддержку Соединенных Штатов в борьбе с этими террористами". "Опять же, мы сейчас не поддерживаем постоянное прекращение огня. Мы поддерживаем гуманитарные паузы", - добавил сотрудник СНБ. Он отметил, что Вашингтон выступает за продление нынешней паузы.

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