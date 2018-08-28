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    США продолжат совместные с Южной Кореей военные учения

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ США не планируют приостанавливать дальнейшие военные учения с Южной Кореей.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам на брифинге глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    "Как вы знаете, мы приняли решение приостановить несколько крупнейших учений как жест доброй воли после Сингапурского саммита. У нас нет планов в настоящее время приостанавливать дальнейшие учения", - сказал он.

    Он однако не уточнил, когда запланированы дальнейшие военные учения.

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