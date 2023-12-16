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США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении для ударных подлодок

США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении для ударных подлодок Соединенные Штаты продолжат разработку крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса "Вирджиния", несмотря на возражения администрации президента Джо Байдена.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 17:45
США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении для ударных подлодок

Соединенные Штаты продолжат разработку крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса "Вирджиния", несмотря на возражения администрации президента Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в проекте американского оборонного бюджета.

На эти цели Пентагону выделено $196 млн, Национальное управление по ядерной безопасности, которое отвечает за ядерный потенциал США, получит $70 млн на модернизацию необходимых для оснащения крылатых ракет ядерных боеголовок.

Администрация Байдена выступала против как создания крылатой ракеты морского базирования SLCN- N, так и имеющей к ней отношение ядерной боеголовки.

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