США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении для ударных подлодок

Соединенные Штаты продолжат разработку крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса "Вирджиния", несмотря на возражения администрации президента Джо Байдена.

Соединенные Штаты продолжат разработку крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса "Вирджиния", несмотря на возражения администрации президента Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в проекте американского оборонного бюджета.

На эти цели Пентагону выделено $196 млн, Национальное управление по ядерной безопасности, которое отвечает за ядерный потенциал США, получит $70 млн на модернизацию необходимых для оснащения крылатых ракет ядерных боеголовок.

Администрация Байдена выступала против как создания крылатой ракеты морского базирования SLCN- N, так и имеющей к ней отношение ядерной боеголовки.