О нас
Report Georgia

США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану

США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана
Другие страны
15 августа 2020 г. 03:01
США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 14 августа сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Отклонены прямые обращения многих стран Ближнего Востока продлить эмбарго. Арабские государства и Израиль решительно поддержали продление эмбарго", - сказал Помпео.

Мы продолжим работу, чтобы режим не мог свободно покупать и продавать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим", - говорится в заявлении.

Срок действия ограничений на поставки оружия в Иран истекает 18 октября 2020 года. В проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ-da ABŞ-ın İrana qarşı qətnaməsi qəbul edilmədi

Новости партнеров

Самое важное

МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55

Последние новости

03:08
Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Другие страны
03:01
США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану Другие страны
02:34
В Баку перевернулся автомобиль, пострадала женщина Происшествия
01:38
"Бавария" установила новый рекорд Лиги Чемпионов Футбол
01:06
ФотоКроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму Это интересно
00:49
"Бавария" поиздевалась над "Барселоной" Футбол
00:06
ФотоНезаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру Энергетика
23:33
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки В регионе
23:21
В Баку пожилую женщину сбил мотоцикл Происшествия
22:59
Назван прирост заболевших коронавирусом в мире за сутки Здоровье
22:51
У игрока "Барселоны" обнаружили коронавирус Футбол
22:44
"Манчестер Юнайтед" купит 17-летнего серба за 12 млн евро Футбол
22:21
"Нефтчи" одержал победу в преддверии начала сезона Футбол
22:10
Стало известно, в чем обвиняют Эльдара Гасанова Происшествия
21:21
"Сумгайыт" разгромил "Зиря" Футбол
Вся новостная лента