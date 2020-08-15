США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 14 августа сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Отклонены прямые обращения многих стран Ближнего Востока продлить эмбарго. Арабские государства и Израиль решительно поддержали продление эмбарго", - сказал Помпео.

Мы продолжим работу, чтобы режим не мог свободно покупать и продавать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим", - говорится в заявлении.

Срок действия ограничений на поставки оружия в Иран истекает 18 октября 2020 года. В проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение".