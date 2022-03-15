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США призвали Россию прекратить военные действия в Украине

США призвали Россию прекратить военные действия в Украине США продолжат призывать Россию прекратить свои военные действия в Украине.
Другие страны
15 марта 2022 г. 17:38
США призвали Россию прекратить военные действия в Украине

США продолжат призывать Россию прекратить свои военные действия в Украине.

Как передает Report об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

Она напомнила, что позиция США неизменна: “Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что они не заинтересованы в расширении конфликта. Между тем, она высоко оценила стремление некоторых стран НАТО увеличить военные расходы. Что касается войск НАТО в Восточной Европе, посол сказала, что США и их союзники по НАТО уже начали этот процесс еще до начала конфликта между Россией и Украиной.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanı müharibəni dayandırmağa çağırıb
Версия на английском языке US urges Russia to stop hostilities in Ukraine

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