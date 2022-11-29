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США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине

США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 01:32
США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине

США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны и это не изменится", - сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках поставок Тайбэю оружия из-за военной помощи Украине.

Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью сохранить боеготовность самих Соединенных Штатов Америки.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yardım göstərməsinə baxmayaraq, Tayvana silah tədarükünü davam etdirəcək

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