США продолжат подорожавшую на 81% разработку баллистической ракеты Sentinel

Министерство обороны США продолжит разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, несмотря на то что стоимость этой программы выросла примерно на 81%, до $141 млрд.

Министерство обороны США продолжит разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, несмотря на то что стоимость этой программы выросла примерно на 81%, до $141 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как отмечается в документе, заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант по итогам проведенной оценки пришел к выводу, что "продолжение работы над программой Sentinel жизненно важно для национальной безопасности". "Нет альтернатив этой программе, которые бы обеспечили приемлемый потенциал для удовлетворения общих требований за меньшую стоимость", - отмечается в заявлении.

Согласно новым данным Пентагона, общая стоимость программы составит "$140,9 млрд, это на 81% больше по сравнению с оценками", представленными в сентябре 2020 года.

Отметим, что минобороны США планирует принять на вооружение МБР Sentinel на замену Minuteman III. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценке Пентагона, ракеты будут развернуты не ранее 2031 года.