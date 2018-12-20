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    Пентагон: США продолжат нанесение ударов по Сирии до вывода войск

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ США намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих.

    "До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиаударов по террористам "Исламского государства".

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