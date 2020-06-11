США продлили санкции в отношении Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Беларуси из-за угрозы нацбезопасности со стороны "некоторых членов правительства" этой страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в уведомлении, распространенном Белым домом.

"Действия и принципы некоторых членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике Соединенных Штатов… Продлевается на год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной президентским указом 13405", - говорится в документе.Соответствующий указ был подписан 16 июня 2006 года после выборов в Беларуси, которые в США считают недемократичными.