​США продлили санкции против КНДР

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама во вторник уведомил конгресс о том, что он продляет действие санкций в отношении КНДР, действия которой представляют "чрезвычайную угрозу" для страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно информации, продляется целый ряд санкций, которые США вводили с 2008-2016 годах.

Среди опасных действий КНДР называется риск распространения радиоактивных материалов, дестабилизация ситуации на Корейском полуострове, ядерные испытания и ракетные пуски, а также "другие провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи".