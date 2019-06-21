​США продлили санкции против КНДР еще на год

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.

В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.

США ведут переговоры с КНДР о денуклеаризации, но не раз заявляли, что не будут снимать санкции, пока не будет достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи.