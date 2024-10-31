США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan и ее бывших партнеров

США в очередной раз продлили срок действия ограничительных мер в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также работавших с ней ранее фирм, которые базируются в Великобритании, Иордании, Ираке, ОАЭ, Сирии, Турции и Франции.

США в очередной раз продлили срок действия ограничительных мер в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также работавших с ней ранее фирм, которые базируются в Великобритании, Иордании, Ираке, ОАЭ, Сирии, Турции и Франции.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Отмечается, что речь идет о запрете на продажу этим в общей сложности 12 организациям американской авиационной продукции, программного обеспечения и технологий. Таким образом продлевается соответствующее распоряжение от 31 октября 2023 года.

По версии Вашингтона, иранская авиакомпания с начала 2022 года "на постоянной основе нарушала меры экспортного контроля в отношении России", на рейсах в Москву задействовала американские самолеты Boeing, что запрещено без соответствующей лицензии администрации Соединенных Штатов.

Вашингтон также считает, что иранская компания намерена запустить прямые авиарейсы из Ирана в Беларусь, против которой США также ввели рестрикции из-за российско-украинского конфликта.

"Данное распоряжение незамедлительно вступает в силу. Оно остается в силе в течение одного года", - говорится в тексте документа, под которым стоит подпись помощника министра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэттью Аксельрода.