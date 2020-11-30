О нас
Report Georgia
Аудио новости

США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Airways

США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Airways Соединенные Штаты продлили в очередной раз срок действия ограничительных мер, введенных ранее в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также ряда работавших с ней в прошлом фирм, которые базируются в Великобритании, Иордании, Ираке, ОАЭ, Сирии,
Другие страны
30 ноября 2020 г. 20:14
США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Airways

Соединенные Штаты продлили в очередной раз срок действия ограничительных мер, введенных ранее в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также ряда работавших с ней в прошлом фирм, которые базируются в Великобритании, Иордании, Ираке, ОАЭ, Сирии, Турции и Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, размещенном в понедельник в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как поясняется в извещении, речь идет о запрете на продажу этим в общей сложности 12 организациям американской авиационной техники и запасных частей к ней.

Таким образом, продлевается соответствующее распоряжение от 29 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
ФотоВсемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
30 ноября 2020 г. 15:01
В Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
ВидеоВ Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
28 ноября 2020 г. 09:23
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi