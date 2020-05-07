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США продлили режим санкций против Сирии

​США продлили режим санкций против Сирии

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из заявления, размещенного в электронной базе Федерального реестра США.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

В документе утверждается, что руководство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом допускает "насилие и нарушение прав человека", чему якобы способствуют Россия и Иран. "США призывают режим Асада и его сторонников остановить свою жестокую войну, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политический переход в Сирии", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что "США будут принимать во внимание изменения состава, политики и действий правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" в дальнейшем нынешний режим односторонних санкций.

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