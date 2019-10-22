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США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Беларуси

США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Беларуси

Американский минфин продлил во вторник лицензию на исключение из санкций нефтегазового сектора Беларуси до 26 апреля 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"Срок действия этого разрешения истекает в 12:01 утра по восточному летнему времени 26 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Согласно лицензии из-под санкций выведены "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его дочернее предприятие в США, ОАО "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

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