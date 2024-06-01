США продлили приостановку действия пошлин на импорт стали из Украины

Президент США Джо Байден продлил на год приостановку действия введенных его предшественником Дональдом Трампом таможенных пошлин на украинскую сталь.
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В нем утверждается, что ситуация в сталелитейной промышленности Украины в период с мая 2022 года, когда было приостановлено действие пошлин, "не изменилась". Ввиду этого руководство США "пришло к выводу, что ситуация в Украине носит особенный характер, и имеются основания для продления приостановки действия пошлин".
Из документа следует, что приостановка продлена до 1 июня 2025 года. При этом Байден поручил министру торговли США Джине Раймондо "следить за ситуацией" в сталелитейной промышленности Украины и информировать его "о необходимости прекращения или продления приостановки" действия таможенных пошлин.
Применение мер было приостановлено на год в мае 2022 года, в мае 2023 года приостановка была продлена на год - до 1 июня текущего года. Администрация США утверждала, что этот шаг "поддержит одну из важнейших отраслей промышленности Украины", которая "имеет уникальное значение для экономической мощи страны".