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США продлили приостановку действия пошлин на импорт стали из Украины

США продлили приостановку действия пошлин на импорт стали из Украины Президент США Джо Байден продлил на год приостановку действия введенных его предшественником Дональдом Трампом таможенных пошлин на украинскую сталь.
Другие страны
1 июня 2024 г. 08:56
США продлили приостановку действия пошлин на импорт стали из Украины

Президент США Джо Байден продлил на год приостановку действия введенных его предшественником Дональдом Трампом таможенных пошлин на украинскую сталь.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

В нем утверждается, что ситуация в сталелитейной промышленности Украины в период с мая 2022 года, когда было приостановлено действие пошлин, "не изменилась". Ввиду этого руководство США "пришло к выводу, что ситуация в Украине носит особенный характер, и имеются основания для продления приостановки действия пошлин".

Из документа следует, что приостановка продлена до 1 июня 2025 года. При этом Байден поручил министру торговли США Джине Раймондо "следить за ситуацией" в сталелитейной промышленности Украины и информировать его "о необходимости прекращения или продления приостановки" действия таможенных пошлин.

Применение мер было приостановлено на год в мае 2022 года, в мае 2023 года приостановка была продлена на год - до 1 июня текущего года. Администрация США утверждала, что этот шаг "поддержит одну из важнейших отраслей промышленности Украины", которая "имеет уникальное значение для экономической мощи страны".

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