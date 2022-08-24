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США продлили запрет на поездки своих граждан в КНДР

США продлили запрет на поездки своих граждан в КНДР Власти США приняли решение еще на один год - до 31 августа 2023 года - продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР.
Другие страны
24 августа 2022 г. 06:57
США продлили запрет на поездки своих граждан в КНДР

Власти США приняли решение еще на один год - до 31 августа 2023 года - продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства).

"Это уведомление продлевает ограничение до 31 августа 2023 года при условии, что срок не будет увеличен или же ограничение не будет снято раньше срока госсекретарем", - отмечается в документе.

Ограничение на въезд в КНДР граждан с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года после смерти студента Отто Вомбиера и с тех пор ежегодно продлевается.

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