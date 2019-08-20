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США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР

​США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР

Власти США приняли решение продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР еще на год - до 31 августа 2020 года.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в понедельник в Федеральном реестре США (сборник официальных документов американского правительства).

"Это уведомление продлевает ограничение до 31 августа 2020 года при условии, что срок не будет увеличен или же ограничение не будет снято раньше срока госсекретарем. Госдепартамент считает, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности", - отмечается в документе.

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