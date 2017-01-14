США продлили на год санкции в отношении России

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года до марта 2017 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

Глава государства продлил действие указа №13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против физических лиц и организаций из России.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине, меры, которые были введены 6 марта 2014 года, а также меры, принятые 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года, необходимо продлить после 6 марта 2017 года», — говорится в распоряжении Обамы.