США продлили на год санкции в отношении Ирана

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг принял решение на год продлить режим американских санкций в отношении Ирана, введенный в 1979 году.

Как передает Report, об этом говорится в письме Обамы, которое опубликовал Белый дом.

"Наши отношения с Ираном еще не вернулись в нормальное русло… По этой причине режим санкций, провозглашенный 14 ноября 1979 года, должен продолжаться и после 14 ноября 2016 года. В этой связи я принял решение о продолжении режима санкций в отношении Ирана", — говорится в письме Обамы, которое опубликовал Белый дом.