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США продлили исключения из пошлин для некоторых медтоваров из Китая

США продлили исключения из пошлин для некоторых медтоваров из Китая Соединенные Штаты продлевают до 30 сентября 2021 года исключения из таможенных пошлин для ряда необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских товаров из Китая.
Другие страны
9 марта 2021 г. 20:35
США продлили исключения из пошлин для некоторых медтоваров из Китая

Соединенные Штаты продлевают до 30 сентября 2021 года исключения из таможенных пошлин для ряда необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских товаров из Китая.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Аппарата торгового представителя США, опубликованном во вторник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"В рамках поддержки усилий в борьбе с COVID-19 Аппарат торгового представителя США уведомил о продлении исключений для определенных медицинских товаров, используемых в борьбе с COVID-19, и дальнейших изменениях по отмене пошлин в рамках 301-й статьи [о расследовании действий, политики и практик Китая, касающихся передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций] на дополнительную продукцию. Решение об отмене пошлин продлевается до 30 сентября 2021 года".

Предыдущее продление истекало 31 марта. Речь, в частности, идет о медицинских халатах, одноразовых перчатках, простынях, пакетах для отходов.

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