США продлили исключения из пошлин для некоторых медтоваров из Китая

Соединенные Штаты продлевают до 30 сентября 2021 года исключения из таможенных пошлин для ряда необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских товаров из Китая.

Соединенные Штаты продлевают до 30 сентября 2021 года исключения из таможенных пошлин для ряда необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских товаров из Китая.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Аппарата торгового представителя США, опубликованном во вторник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"В рамках поддержки усилий в борьбе с COVID-19 Аппарат торгового представителя США уведомил о продлении исключений для определенных медицинских товаров, используемых в борьбе с COVID-19, и дальнейших изменениях по отмене пошлин в рамках 301-й статьи [о расследовании действий, политики и практик Китая, касающихся передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций] на дополнительную продукцию. Решение об отмене пошлин продлевается до 30 сентября 2021 года".

Предыдущее продление истекало 31 марта. Речь, в частности, идет о медицинских халатах, одноразовых перчатках, простынях, пакетах для отходов.