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США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана

США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана

США в очередной раз продлили исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана. Как передает Report, об этом  РИА Новости сообщил представитель госдепартамента.

"Было предоставлено исключение на дополнительный срок в 120 дней, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана", - сказал представитель ведомства.

По его словам, хотя это исключение призвано помочь Ираку смягчить нехватку энергии, США продолжают обсуждать санкции в отношении Ирана с иракскими партнерами.

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