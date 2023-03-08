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США продадут Японии самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на $1,4 млрд

США продадут Японии самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на $1,4 млрд Соединенные Штаты объявили о контракте на $1,381 млрд на продажу Японии пяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-2D Advanced Hawkeye и сопутствующего оборудования.
Другие страны
8 марта 2023 г. 01:42
США продадут Японии самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на $1,4 млрд

Соединенные Штаты объявили о контракте на $1,381 млрд на продажу Японии пяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-2D Advanced Hawkeye и сопутствующего оборудования.

Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В контракте также указано, что правительство Японии может получить 12 двигателей T56-A-427A (10 будут установлены, 2 предоставляются как запасные), шесть систем тактической радиосвязи, пять радаров APY-9, пять интегрированных навигационных систем управления AN/AYK-27 и др.

Кроме того, власти США одобрили потенциальную продажу Австралии 255 ракет FGM-148F для противотанковых комплексов Javelin на $60,18 млн.

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