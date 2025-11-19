Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    США продадут Саудовской Аравии F-35, почти 300 танков и другие вооружения

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 03:37
    США продадут Саудовской Аравии F-35, почти 300 танков и другие вооружения

    США планируют продать Саудовской Аравии значительные объемы вооружений, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, а также около 300 танков.

    Как передает Report, об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом.

    Из них следует, что президент США Дональд Трамп одобрил продажу королевству "крупного пакета оборонной продукции, включая поставки F-35 в будущем". По мнению вашингтонской администрации, данная сделка позволит "укрепить военно-промышленную базу США и обеспечить дальнейшую закупку Саудовской Аравией американской продукции".

    "Президент заключил соглашение о приобретении Саудовской Аравией почти 300 американских танков, что позволит ей укрепить свой оборонный потенциал, а также сохранить сотни рабочих мест в США", - сообщили в Белом доме.

    Других подробностей относительно этих сделок и поставляемой техники не приводится.

