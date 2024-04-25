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США продадут Польше ракеты на $1,2 млрд

США продадут Польше ракеты на $1,2 млрд Государственный департамент одобрил продажу Польше 360 противорадиолокационных ракет AARGM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $1,275 млрд.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 02:17
США продадут Польше ракеты на $1,2 млрд

Государственный департамент одобрил продажу Польше 360 противорадиолокационных ракет AARGM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $1,275 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского дипломатического ведомства.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу военного оборудования правительству Польши в виде противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности и сопутствующих элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки на общую сумму около $1,275 млрд", - сообщили в Госдепе.

В ведомстве добавили, что правительство Польши запросило закупку 360 ракет AARGM-ER, а главным подрядчиком станет компания Northrop Grumman Systems.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США за счет повышения обороноспособности союзника по НАТО", - указали в Госдепе.

Там отметили, что после получения ракет Польша сможет "лучше противостоять текущим и будущим угрозам за счет усиления возможностей обороны по подавлению и уничтожению радиолокационных излучателей наземного или морского базирования, связанных с противовоздушной обороной противника".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Polşaya 1,2 milyard dollar dəyərində 360 raket satmağı planlaşdırır

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