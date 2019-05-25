США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение без одобрения Конгресса осуществить продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить в обход американских законодателей процесс заключения "22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров". "Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран", - утверждал дипломат.

Аргументируя свое решение, он подчеркнул: "Задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы в период растущей нестабильности в регионе". По версии Помпео, данные "проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей". Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, "создавая возможности для противников США".

Помпео заявил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов. Он подчеркнул, что нынешнее правительство собирается продолжать сотрудничать с американскими законодателями и продолжит отправлять им договоренности по оружейным сделкам. "Я с нетерпением жду продолжения работы с Конгрессом по разработке разумных мер по продвижению и защите интересов национальной безопасности США в регионе", - заключил госсекретарь.