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    США продадут Бахрейну 19 истребителей F-16

    Оценочная стоимость — 2,785 миллиарда долларов

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Бахрейну вооружения, в том числе истребителя F-16, на более чем 3,8 миллиарда долларов.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

    "Госдепартамент вынес решение одобрить возможную продажу правительству Бахрейна истребителя F-16 с поддержкой. Оценочная стоимость — 2,785 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе.

    Также в рамках правительственной программы Foreign Military Sales планируется продать и другое вооружение, в частности, ракеты "Тоу" на 27 миллионов долларов и сторожевые катера на 60,25 миллиона долларов.

    Отмечается, что целью продажи является повышение способности Бахрейна сдерживать региональные угрозы и укрепление своей обороны.

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