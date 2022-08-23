США призывают своих граждан покинуть Украину

США призывают своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну, из-за опасности ракетных обстрелов.

США призывают своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну, из-за опасности ракетных обстрелов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Госдепартамент обладает информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в заявлении дипмиссии.