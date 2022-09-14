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США призывают страны использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией

США призывают страны использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты призывают страны региона использовать свое влияние для того, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 04:26
США призывают страны использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты призывают страны использовать свое влияние для того, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем всех значимых игроков использовать их значительное влияние в конструктивном ключе", - ответил он на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Прайс добавил, что США в свою очередь готовы участвовать в любом формате переговоров, который "поможет в деле прекращения насилия и деэскалации напряженности".

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Версия на азербайджанском языке Ned Prays: “ABŞ rəsmiləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı görüşlər keçirir”

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