США призывают страны использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты призывают страны региона использовать свое влияние для того, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты призывают страны использовать свое влияние для того, чтобы не допустить обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем всех значимых игроков использовать их значительное влияние в конструктивном ключе", - ответил он на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Прайс добавил, что США в свою очередь готовы участвовать в любом формате переговоров, который "поможет в деле прекращения насилия и деэскалации напряженности".