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США призывают Россию остановить военные операции рядом с атомными объектами

США призывают Россию остановить военные операции рядом с атомными объектами Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что стабильность в Европе поставлена под угрозу в результате боевых действий в Украине.
Другие страны
5 марта 2022 г. 07:31
США призывают Россию остановить военные операции рядом с атомными объектами

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что стабильность в Европе поставлена под угрозу в результате боевых действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы находимся в Брюсселе в решающие времена, стабильность в Европе висит на волоске. Основанный на правилах международный порядок, который имеет определяющее значение для поддержания мира и безопасности, подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину", - сказал Блинкен.

США призывают Россию остановить военные операции рядом с украинскими атомными объектами, подчеркнул госсекретарь. "Кремлю следует немедленно прекратить все атаки рядом с украинскими атомными объектами, а также дать возможность гражданскому персоналу делать свою работу по обеспечению безопасности этих объектов, к чему также призывало МАГАТЭ", - отметил он.

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