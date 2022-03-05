США призывают Россию остановить военные операции рядом с атомными объектами

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что стабильность в Европе поставлена под угрозу в результате боевых действий в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что стабильность в Европе поставлена под угрозу в результате боевых действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы находимся в Брюсселе в решающие времена, стабильность в Европе висит на волоске. Основанный на правилах международный порядок, который имеет определяющее значение для поддержания мира и безопасности, подвергается испытанию неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину", - сказал Блинкен.

США призывают Россию остановить военные операции рядом с украинскими атомными объектами, подчеркнул госсекретарь. "Кремлю следует немедленно прекратить все атаки рядом с украинскими атомными объектами, а также дать возможность гражданскому персоналу делать свою работу по обеспечению безопасности этих объектов, к чему также призывало МАГАТЭ", - отметил он.