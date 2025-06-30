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США призывают Россию к прекращению огня в Украине и трехсторонним переговорам

США призывают Россию к прекращению огня в Украине и трехсторонним переговорам США призывают Россию к немедленному прекращению огня с Украиной и переходу к трехсторонним переговорам.
Другие страны
30 июня 2025 г. 23:49
США призывают Россию к прекращению огня в Украине и трехсторонним переговорам

США призывают Россию к немедленному прекращению огня с Украиной и переходу к трехсторонним переговорам.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны", - заявил он.

При этом Келлог обвинил Россию в затягивании конфликта, а недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии переговоров назвал "оруэлловскими" (обманными, манипуляционными - ред.).

"Россия не может продолжать тянуть время, подвергая бомбардировкам гражданские объекты в Украине", - говорится в его публикации.

Келлог подчеркнул, что заявления российской стороны о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, являются безосновательными: "Президент Трамп был последовательным и непоколебимым в достижении прогресса для прекращения войны".

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