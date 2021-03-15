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США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии

США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии Об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН
Другие страны
15 марта 2021 г. 19:21
США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии

США не считают предстоящие выборы президента Сирии легитимными и призывают международное сообщество присоединиться к такой позиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными, - сказала она. - Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2 254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией".

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